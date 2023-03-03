“Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” sözleri tepki çeken İYİP'li Cihan Paçacı, görevinden istifa etmişti.
Paçacı İYİP'te görevine geri döndü.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
'Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz' demişti: İYİP'li Paçacı görevine geri dönüyor
'Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz' sözleri ardından İYİP'ten istifa eden Paçacı, partiye geri döndü.
Haber Merkezi
“Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” sözleri tepki çeken İYİP'li Cihan Paçacı, görevinden istifa etmişti.
Paçacı İYİP'te görevine geri döndü.