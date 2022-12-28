Sokakta icra memurunu silahla yaralayan avukat adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi dün Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta icra memuru Bünyamin Alyakut'u (54) yaralayan avukat T.E'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Avukat adliyeye sevk edildi.

Dün işe gitmek üzere evinden çıkan ve silahlı saldırıya uğrayan icra memuru Bünyamin Alyakut (54), eli ve ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanmış ve ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alyakut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmiş, eylemi kar maskesiyle gerçekleştirdiği anlaşılan ve İstanbul'da avukatlık yaptığı öğrenilen şüpheli T.E.'nin İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti. (AA)