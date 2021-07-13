TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısı 'ABD Küba'dan elini çek, sokaklar devrimcilerindir' manşetiyle çıktı.

Boyun Eğme'de şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Emperyalizm Küba halkının üzerine gitmeye devam ediyor. Dün Küba’nın belli bölgelerinde, son zamanlarda görülen yüksek Covid-19 vaka sayıları ve ekonomik zorluklara ilişkin bazı protesto gösterileri gerçekleştirildi. Bu gösterilere katılanlar abluka nedeniyle hayatları zorlaşan Küba yurttaşları idi.

Ancak en ufak bir kıpırtıdan kendi zorbalığı için bahane bulan Yankiler ve işbirlikçileri Küba’yı ve sosyalizmi karalamak için hızla devreye girdiler. Tüm dünyaya 'Küba’da işler kontrolden çıktı, yönetilemiyor' görüntüsü vermeye çalıştılar. Küba düşmanları bu manipülasyonun üzerine atlayıp sosyalizmi kötüleyen felaket haberlerini yaymakta vakit kaybetmedi.

Gerçekte olan ise bu değil. Evet Küba zorluklarla mücadele ediyor. Ancak bu zorlukların en büyük sebebi on yıllardır süren ABD ablukası."