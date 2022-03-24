Sokak röportajında söyledikleri sonrası tutuklandı

İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan yayın yapan kanala verdiği sokak röportajı gerekçesiyle, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 'halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçlarını işlediği öne sürülen kişi hakkında soruşturma başlattı.

Suçlamalardan biri de Erdoğan'a hakaret iddiası oldu.

Soruşturma kapsamında ilgili kişinin V.Y. olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine polis, V.Y.'yi dün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yurttaş tutuklandı.