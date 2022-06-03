Sokak röportajında Bahçeli'yi eleştirdi diye belediye meclisinde özür diletildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek oy vermeyeceğini ve memleketi Osmaniye'de ciddi oy kaybettiğini söyleyen vatandaş, belediye meclisinde "yanlış anlaşılma olduğunu" söyleyerek özür diledi. Sokak röportajını yapan Ebru Uzun Oruç, "kadının özür dilemek zorunda bırakıldığını" söyledi.

Sokak röportajları yapan "Sokak Kedisi" kanalı, 3 gün önce MHP lideri Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de halka mikrofon uzattı. Osmaniyeli bir kadın, "Bahçeli'nin memleketine geldik. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bahçeli deyince sinirlerim tepeme çıkıyor. Hiç adını sorma, şimdi hakaret ederim. Bahçeli'nin memleketi diye bir memleket yok. (Yani iktidar değişikliği istiyorsunuz?) Kesinlikle. Hem de yarından da erken. Korkunç oy kaybetti burada. Benim çok eski MHP'li arkadaşlarım var, 'Biz bu adamı mı destekledik?' diyorlar" ifadesini kullandı.

Belediye meclisinde özür diledi

Röportajı yapan Ebru Uzun Oruç, daha sonraki Twitter paylaşımında ise Bahçeli'yi eleştiren kadının Osmaniye Belediye Meclisi'nde özür diletildiğini, o anların kayda alınıp MHP'li hesaplar tarafından paylaşıldığını söyledi:

"Osmaniye'de yaptığımız röportajımızda Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği için Belediye meclisinde özür dilemek zorunda bırakılan vatandaşımız. Özür dilemek zorunda bırakılması yetmezmiş gibi bir de özrü kayda alınıp MHP'li hesaplarda paylaşılıyor!"

Kadın özür konuşmasında, "Sosyal medyada çıkan bir haberle ilgili arkadaşlarımdan, Sayın Devlet Bahçeli'den özür diliyorum. Yanlış anlaşılma olduğuna eminim. Çünkü önündeki şeyler kesilmiş, benim konuşmalarım. Özellikle kamuoyundan ve buradaki MHP'li arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maksadını aşan bir konuşma olmuş" ifadelerini kullandı.