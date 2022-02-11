Sokak röportajı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Kanal Dünya adlı YouTube kanalında geçinemiyoruz diyen bir vatandaş tekmeli saldırıya uğradı.

Röportaj sırasında emekli olduğunu söyleyen bir kişi Almanya’daki enflasyonu örnek verdi. Başka bir vatandaş ise Türkiye’deki enflasyonu sorunca AKP’li vatandaş, başörtüsünden bahsetmeye başladı.

Röportajda geçen diyaloglar şöyle:

– Ben emekliyim, geçinebiliyorum. Almanya’da enflasyon var.

Enflasyon kaç orada?

– Yüzde 7

Peki bizde?

– Onlar başörtüsü…

Ya ne boş konuşuyorsun.

– Bak elbisesine bak elbisesine.

Ne kadar terbiyesiz birisin ya.

– Sus alçak…