Sokak hayvanları için birçok ilde eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Süreyya Operası önünde toplanan hayvan hakları savunucuları, yanlarında bakımını üstlendikleri evcil hayvanlarını da getirdi.

"Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, İstanbul'daki hayvan hakları savunucusu örgütlerden temsilciler görüşlerini paylaştı.

Barınaklarda yaşanan sorunlara dikkati çeken hayvanseverler, sokakta yaşayan hayvanların hakları olduğunu hatırlatarak, bu hayvanların kısırlaştırma ve aşılamaları yapıldıktan sonra tekrar alındıkları yerlere bırakılmalarını istedi.

İzmir'de hayvanseverlerden çağrı

İzmir'de Alsancak'ta bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, sokaklardaki ve barınaklardaki hayvanlar için çağrıda bulundu.

"Kanlı şerh çetesi sokak hayvanlarına savaş açmış durumda. Devlet bizim arkamızda diyerek cüretkarca açıklama yapabilecek kadar kendilerini güçlü hissetmekteler" denilen İzmirli Hayvanseverler'in açıklamasında, "Devletin ilgili kurumları ise sokak hayvan sebebinin bakımevi kurmayan, kısırlaştırma yapmayan belediyeler olmasına rağmen, bazı siyasilerin ve odakların etkisiyle hayvanların ölmesini kafaya koymuşlar" ifadeleri kullanıldı.

Devlet kurumlarına çağrıda bulunan hayvan hakları savunucuları, "Belediyelerin görev ihmallerini hayvanlara ödettirmeyeceğiz. Sonuna kadar hayvan hakları için mücadele edeceğiz" dedi.