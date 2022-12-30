Söğütlü Belde Belediye Başkanı kalp krizinden yaşamını yitirdi

Gümüşhane'nin Keklit ilçesi Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Söğütlü Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Rıza Arslan dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Beldemizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verildi.

Arslan, 8 Mart 2021 tarihinde, aynı zamanda kuzeni olan Belediye Başkanı MHP’li Salim Koç’un koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından meclis üyeleri arasından başkanlığa seçilmişti.