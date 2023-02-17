Sofya yakınlarında 18 göçmen bir kamyonda ölü bulundu

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da başkent Sofya yakınlarında terk edilmiş bir kamyonda aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 18 kişinin ölü bulunduğu duyuruldu.

Sağlık Bakanı Asen Medzhidiev, kamyondan canlı şekilde çıkan aralarında beş çocuğun da bulunduğu 34 göçmenin Sofya'daki hastanelere kaldırıldığını ve bazılarının kritik ancak stabil durumda olduğunu söyledi.

Medzhidiev gazetecilere verdiği demeçte, "Bu kamyonda kilitli kalanlarda oksijen eksikliği oluştu. Bulunduklarında ıslanmışlardı, donmaktaydılar ve birkaç gündür yemek yememişlerdi" dedi.

Ülkenin içişleri bakanlığından yapılan açıklamada ise, kamyonun kereste taşıdığı ve göçmenlerin bir bölmeye gizlenmiş şekilde taşındığı belirtildi.

İçişleri bakanlığına göre polis, kaçan kamyon şoförlerinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.