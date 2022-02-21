Şoförlerin ‘öfkeyle başa çıkma eğitimi’ projesinde kavga çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler verilmek üzere proje hazırlandı. Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı imza töreninde taraflar bir araya geldi.

Ancak projenin imza protokolünde gerginlik yaşandı. Kendilerinin sürece dâhil edilmediğini öne süren bazı ilçe şoförler odası temsilcileri ile belediye yetkilileri arasında sert tartışmalar yaşanınca protokol imzalanamadan toplantı sona erdi.

Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne sürüp, duruma tepkisini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, “Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum." diye konuştu.