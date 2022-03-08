Şoförler akaryakıt fiyatlarına isyan etti: Böyle giderse herkes kontak kapatacak

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam kamyon şoförlerini de çok olumsuz etkiliyor.

Akaryakıttaki öngörülemeyen artış sebebiyle 20 gündür kontak kapatan Denizli’deki şoförler geçinemediklerini belirtti. Denizli’de kamyon şoförü olarak çalışan Durmuş Taşkın, "1991 yılından bu tarafa kamyon nakliye sektörü içindeyim. Ama bu yılki kadar ne bir fiyat artışı ne bir mazot artışı hiç görmedim" dedi.

'Hiçbir şeye güç yetmez vaziyete geldi'

Denizli Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Tayfun Özen de şunları söyledi:

"Biz kamyoncular pandemiden önce de karın tokluğuna çalışıyorduk. Pandemiden önceki kilometre masrafımız 3,5 lira gibi bitiyordu. Şu anda kilometre masrafımız 10 lira olmuş. Bu 10 lirayı belirttiğimizde 1000 kilometre yola 10 bin lira sadece maliyeti olarak söylüyoruz. Şoför çalıştıran insanlar için bu maliyet 10 bin lira. Müşteriye 10 lira-11 lira gibi parayı söylediğimizde çok diyor. Zaten kafa kafaya gidiyor, kazanç yok. Ne parça, ne lastik hiçbir şeye güç yetmez vaziyete geldi. 1500-2000 lira olan lastiğin fiyatı 8-8,5 bin lira. Bunun bandrolü var, kurşunu onu bunu çok masrafları var. Bunu hesap edemeyince 10 lira gibi bir maliyeti alamayınca da batmak zorunda bizim meslektaşlarımız. Büyüklerimize gelince hiçbirinin önlem aldığı da yok."

'Evimize ekmek götüremez hale geldik'

Taşımacılık sektöründe çalışan bir vatandaş da, "Bizim sektör ölü sektör oldu. Biz bu şekilde evimize para bile götüremez hale geldik. Bu böyle giderse biz dahi bu meslekten men olacağız" dedi. Bir başka çalışansa, "Evimize ekmek dahi götüremiyoruz. Garajlarda, otoparklarda araçlarımız hep yatıyor. 1,5- 2 aydır kontak basamayan arkadaşlarımız çok. Devlet seçim zamanları kapı kapı geziyor ama seçim bitti koltuğa oturdular ama hiç kimse bir yerde bulunmuyor. Artık yeter!" dedi.

'Her tarafımız borç'

Durmuş Taşpınar, "1991 yılından bu tarafa kamyon nakliye sektörü içindeyim. Ama bu yılki kadar ne bir fiyat artışı ne bir mazot artışı hiç görmedim ve bu fiyat artışında mazot artışında etkilendiğimizde hiçbir zaman işe gidemiyoruz. Akşam bir fiyat veriyoruz verdiğimiz fiyat sabaha zamlardan alıp götürüyor. Evimize ekmek götüremez olduk. Yol fiyatları, otoban paraları, köprü paraları çok yüksek. Her tarafımız borç" dedi.

'20 gündür hiç marş basmadım'

Hasan Kayabaşı'ysa, "Denizli nakliyecilerinde TIR’cıyım. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Şu 3 yıldır hiç para kazandığımı söyleyemem, borçlarımı aktar dönder, şu anda onda da tıkalıyım. 20 gündür hiç marş basmadım. Yaklaşık 20 gün oldu. 20 gündür İzmir’den geldim. 20 gündür hiç marş basmadım. Aracım hâlâ yatıyor. Lastik olmuş 8 bin 500 lira. Lastik alma durumumuz yok. Mazot olmuş 25 lira, gidecek nakliye gücümüz yok" diye konuştu.

Dolmuş şoförleri de isyan etti: 'Zararına çalışıyorum'

Dolmuş şoförleri de akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Sinoplu dolmuş şoförü Rafet Öz, "Mazota çalışıyoruz. Başka bir şey yok. İşlerimiz çok berbat. Kazandığım parayı akşam benzinliğe verip eve dönüyorum. Şu an zararına çalışıyorum. Çalışmasam daha iyi. Arabam yıpranmaz, lastiği eskimez" dedi.

Dolmuş şoförü Alaattin Acar, "Hiç iyi değil. Böyle giderse herkes kontak kapatacak gibi. Durum kötü. Bizim için değil. Herkes için kötü" dedi.

Dolmuş şoförü Uğur Ünal'sa, "Gelen zamlardan dolayı bizi kurtarmıyor. Zor durumdayız. Kooperatif ne derse biz onu uygularız. Geçen seneye göre bu sene işlerimiz yüzde 100 düştü desek yeridir" diye konuştu. Nihat Kakan da, "Durum çok berbat. Nefes alacak durumda değiliz. Mazot alamıyoruz. Günlük yaşıyoruz. Yazdırıyoruz mazotları" dedi. (ANKA)