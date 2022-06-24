Smart Solar işçileri üretimi durdurdu, fabrikaya kapandı

Gebze’de kurulu güneş enerjisi panelleri üreten Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Smart Solar) işletmesinde çalışan işçiler altı ay önce Anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal-İş'e üye oldular.

Yasanın aradığı çoğunluğu sağlayan sendika, işyeri için toplu sözleşme yetkisini aldı. Ancak patron, sendikanın bu yetkisine itiraz etti. Böylece yıllarca sürmesi muhtemel yargı süreciyle işyerinin sendikasızlığının devamını amaçladı.

Bu süre zarfında, şirket yetkilileri işyerinde çalışanlara çeşitli baskılar uyguladı. Bu baskılarda, davaların yıllarca süreceği, bu süre zarfında şirketin kağıt üzerinde iflas gösterebileceği, üretimi başka yerlere taşıyabileceği söylenerek “gelin bu işten vazgeçin” çağrıları yapıldı. Hatta bir şirket yetkilisi işçilerin bulunduğu bir grupta “iktidara yakın patronlar yargıya çok kolay hükmeder” bile dedi.

Şirket yönetiminin bu yöndeki çabalarından biri de dün bir üyenin gerekçesiz biçimde işten çıkarması oldu.

Yaşananlara ilişkin Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada, "Sendikamızın örgütlenmesinde diğer arkadaşları gibi öncülük yapan üyemizin işten çıkarılması Smart Solar işçilerinin sendikalaşma hakkına karşı yapılan bir saldırıdır. Üyelerimiz bu saldırıya demokratik tepkilerini göstererek dün geceden bu yana tüm vardiyalarda fabrikayı terk etmemişlerdir. Talebimiz açıktır. Smart Solar’da sendikalaşma üzerindeki tüm baskılar kaldırılmalıdır. İşten atılan üyemiz derhal işbaşı yapmalıdır. Sendikamız ile işverenlik arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamalıdır" denildi.