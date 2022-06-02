Slovenya'nın yeni hükümeti görevine başladı

Slovenya'da yapılan seçimleri Robert Golob'un liderliğindeki Yeşiller-Özgürlük Hareketi partisinin kazanmasının ardından Slovenya Parlamentosu yeni hükümeti resmen atadı.

Parlamentoda yapılan oylamada Golob'un kabinesi lehine 28'e karşı 53 oy kullanıldı.

Basına demeç veren Golob, "Bu kadar iyi bir ekibe sahip olduğumuz için memnunum ve önümüzdeki haftaları, ayları, yılları ve görev sürelerini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı ve hükümetinin sosyal eşitliği ve yeşil enerji dönüşümünü teşvik edeceğini iddia etti.

Golob'un lideri olduğu Yeşiller-Özgürlük Hareketi partisi Nisan ayında yapılan seçimleri sağcı Başbakan Janez Jansa ve lideri olduğu Sloven Demokrat Partisi'ni mağlup ederek kazanmıştı.

