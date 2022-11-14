Slovenya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pirc Musar oldu

Slovenya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Natasa Pirc Musar, oyların çoğunluğunu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Slovenya Devlet Seçim Komisyonu'nun (DVK) resmi sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 99'luk kısmı sayıldı.

İkinci tura kalan iki adaydan, Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisi'nin desteğini alan bağımsız aday Pirc Musar, oyların yüzde 53,86'sını alarak yüzde 50'lik barajı geçti.

Böylece Pirc Musar, ülkenin yeni ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, bir önceki turda en çok oyu alan Slovenya Demokratik Partisinin (SDS) desteklediği bağımsız aday Anze Logar'ın oy oranı ise yüzde 46,14'te kaldı.

Seçimlerde, kayıtlı 1 milyon 696 bin 893 seçmenin yüzde 53'ü sandığa giderek oy kullandı. (AA)

