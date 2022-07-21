Sky News: 'Rusya'ya karşı güvenilir ortak Draghi'nin istifası endişe verici'

Bir hafta içinde ikinci kez istifa eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ilkinde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edilmeyen istifasının bu defa kabul edilmesi bekleniyor.

İngiliz menşeli Sky News'te yer alan bir analizde, Draghi'nin Giuseppe Conte liderliğindeki Beş Yıldız Hareketi, Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia ve Matteo Salvini liderliğindeki La Lega gibi önemli partilerden destek alamaması "İtalya, Avrupa çapında güvenilir bir ortak olarak görülen bir adamın istifasının ardından siyasi sağa önemli bir adım atacak gibi görünüyor" şeklinde değerlendirildi.

"Şimdi parlamento feshedilecek ve yeni bir seçim için tarih belirlenecek. Çoğu tahmin seçimlerin 2 Ekim'de yapılacağını öne sürüyor" bilgisinin paylaşıldığı analizde La Lega ve Forza Italia arasında bir koalisyon kurulması ihtimali üzerinde duruldu.

Analizde son olarak "Rusya'ya karşı yaptırımların bir destekçisi" olarak tanımlanan Draghi'nin düşüşü "Birçok Batılı lider için bir endişe kaynağı olacak, o, güvenilir bir ortaktı" ifadeleri yer aldı.