Skandalın ardından KPSS sistemi sil baştan

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi. ÖSYM, iddiaların 'asılsız' olduğunu belirtirken; söz konusu yayınevi "Bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok’ açıklamasını yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmaların odağında olan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü gece yarısı Resmi Gazete'de tebliğ ederek görevden aldı. Aygün'ün yerine getirilen Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurdu. Skandalın ardından KPSS sisteminin değişmesi gündemde.

HaberTürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre, “Türk insanının hafızasında geçmişteki uygulamalara yönelik olumsuz bir takım veriler; adaletsizlik, eşitsizlik duygusu var. Toplumda, FETÖ’nün yol açtığı tahribatın izleri dururken, idareye olan güveni sarsacak benzer birtakım uygulamalar tekrarlamasın diye ne yapacaksınız?” sorusuna yetkililer, “Bundan sonraki süreçte, sistemi yeniden inşa edip daha sağlıklı hale getirmek için bazı çalışmalar yapılacak. Sonuçta FETÖ’nün manipüle ettiği dönemden beri oradaki sistem aynı şekilde devam ediyor. Geleceğe yönelik daha sağlıklı, daha iyi işleyen bir sistem kurmak lazım.” yanıtını verdi.

'FETÖ’cülerin soru çaldığı dönemden beri mevcut olan sistem üzerinden devam ediyor süreç'

Yetkililer, “FETÖ’cülerin soru çaldığı dönemden beri mevcut olan sistem üzerinden devam ediyor süreç. Bunun yenilenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Kaçak sorular sızmalar olabilir; bunlarla ilgili tespit olduğunda gereği yapılıyor ancak vatandaşlarımızın da bizim de üzerinde mutabakata vardığımız konu; daha iyi bir sistem kurulması…" dedi.

Devlet Denetleme Kurulu soru havuzunun sil baştan yapılmasını önerdi. ÖSYM de bu amaçla çalışmalara başladı. Ağustos ayı sonunda uzmanlar ve akademisyenler toplanıp 15-20 günlük bir kamp sonunda soru havuzunu tümden yenileyecekler.

Sızmış olma ihtimali ve kafalarda şüphe kalmaması adına havuzdaki bütün sorular değiştirilecek. Bu, KPSS sınavı için geçerli. Yani adaylar, 18 Eylül’de yeni sorularla KPSS sınavına girmiş olacak. Soru havuzu oluşturma süreçleri; soruların korunması, hafızanın nakli, bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinden oluşuyor. Bunun için nasıl bir sistem oluşturulacağı DDK’nın nihai raporunda yer alacak.