Skandal görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan hastane hasta kabulüne başladı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde yatan yaşlı bir vatandaşın, personel tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim'de ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret ettiği bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve tepkilere neden olmuştu.

Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulduğu açıklamasını yapmıştı.

DHA'nın haberine göre, hastane 27 gün sonra yeniden faaliyete geçti.

Özel hastaneden açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra yeniden açıldı. Bayındır Sağlık Grubu, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde bulunan Bayındır İçerenköy Hastanemiz yeniden faaliyet göstermeye başlamıştır. Sosyal medyada da yer alan ve hepimizi derinden üzen görüntülerin ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durdurulan hastanemizin faaliyetlerine, yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeniden devam etmesine karar verilmiştir.”