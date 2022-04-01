Skandal et zammı açıklaması 'gerçek skandalı gölgeleme amaçlı' iddiası

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında, Et ve Süt Kurumu'nda (ESK) depolanan 70 bin ton et dosyasını aralayarak, ESK Genel Müdürü Osman Uzun'un bu dosyadan görevden alınıp alınmadığını sorguladı ve “Bürokraside yaptığım araştırmada, Uzun'un başka bir süreç çerçevesinde görevden alındığı bilgisine ulaştım. Et fiyatları hakkındaki açıklaması görevden almaya ‘gölgeleme’ yapılan bir durum aslına bakarsanız” ifadelerini kullandı.
“Devletin yani Et ve Süt Kurumu'nun elinde zorunlu hallerde kullanılmak üzere her yıl ortalama 70 bin ton karkas et bulunur. Karkas et, hayvanın kesiminin ardından iç organlarının çıkarılarak sadece et kalmış haline verilen isim. Bir nevi ‘yedek akçe’ misali… Yaklaşık 70 bin tonluk karkas etler, ESK'nın depolarının yanı sıra özel sektöre ait soğuk zinciri sağlayan depolarla tutuluyor” bilgisini paylaşan Şardan, “Uzun'un görevden alınmasının ana sebeplerinden birisi işte, bu depolama sistemiyle ilgili” diyerek yaşananları aktardı.
ESK yönetimi özel sektöre ait depo fiyatlarında artış istedi
“Devletin yani ESK'nın etleri bekleteceği özel sektöre ait depolarla yapılan anlaşmalarda ihale sistemi kullanılmıyor. Depo sahibi ile ESK arasındaki standart sözleşmeyle depo kullanımı hakkı elde ediliyor” detayını veren Şardan, şöyle devam etti:
“Normal uygulamada fiyat artışını özel sektör talep etmesi ve ESK'nın fiyatı sabit tutması veya daha düşürmesi gerekirken, burada tersi yaşandı! ESK, depo sahiplerine o güne kadar kilo başına 15 kuruş olan et saklama bedelinin yine kilo başına 45 kuruşa çıkarılmasını teklif etti. Normal uygulamada fiyat artışını özel sektör talep etmesi ve ESK'nın fiyatı sabit tutması veya daha düşürmesi gerekirken, burada tersi yaşandı! Depolama fiyatı birden üç katına çıkartıldı. Hatta o dönemde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir depo sahibi kilo başına 45 kuruş yerine 20 kuruş verilmesi halinde yeterli parayı kazanacağını ESK yönetimine bildirdi. Bu rakama karşın ESK yönetimi 45 kuruşta ısrarcı oldu… Depolama fiyatı birden üç katına çıkartıldı…”
Tolga Şardan, yazısının devamında şu bilgileri paylaştı: