'Sızma var' iddiası tartışma yaratmıştı, detayı çıktı... 'Organizeden anında haber geliyor'

İstanbul merkezli 13 ilde, 29 Haziran’da "Sarallar"a operasyon düzenlendi. Operasyonda onlarca silah, yüzbinlerce dolar ele geçirildi. Operasyondan yaklaşık iki ay sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarallar’ın başı olduğu belirtilen İlyas Saral’ın da aralarında olduğu 169 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre, iddianamede, suç örgütünün liderinin “Alaaddin Saral” olarak bilinen İlyas Saral olduğu, Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ile Tamer Çağlar'ın da yöneticileri olduğu belirtildi.

Saralların “yöneticisi” olduğu iddia edilen isimlere “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçundan hapis cezası istendi.

Soylu ile Emniyet Müdürü arasında kavga iddiası: Bilgi sızıyor

Geçen yıllarda birçok kez hapse giren ardından haklarında istenen cezaları doldurmadan cezaevinden çıkan Sarallar’a yönelik iddianamenin çıkmasından sonra T24 yazarı Tolga Şardan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Şardan "Sarallar soruşturmasının perde arkasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar" başlıklı yazısında, Sarallara yönelik operasyonun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında tartışma yaşandığından bahsetti.

Yazıda, Sarallara yönelik operasyon hazırlığı konusunda Ankara’ya bilgilendirme yapılırken, gözaltı işlemlerinin ne zaman yapılacağına dair Soylu’ya haber verilmediği aktarıldı.

Operasyonun ilk ayağında, Sarallar suç örgütünün lideri olduğu belirtilen İlyas Saral kayıplara karıştı fakat devam eden süreçte birçok isim gözaltına alındı. İddiaya göre Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a yönelik olarak Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sordu. Soylu'nun eleştirisi üzerine Aktaş, "size her söylediğimizde sızıntı oldu" yanıtını verdi. Şardan’ın yazısının ardından İstanbul Emniyeti açıklama yaptı ve iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. Ancak 198 sayfalık Sarallar iddianamesinde yazanlar yalanlamanın doğru olmadığına yönelikti.

İddianamede ortaya çıktı: Sarallar operasyondan haberdar, emniyet bağlantıları var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Saralların kamu görevlileri ile bağlantısı olduğu, polis takiplerine dair bilgi edinebildiklerine dikkat çekildi.

Suç örgütü mensuplarının konuşmalarına yer verilen iddianamede, şüpheli isimlerin kendilerine yapılacak operasyondan haberdar oldukları görüldü. İddianamede, şüpheli İ.G. ve ismi verilmeyen kişi arasında geçen konuşmada, “4 kişiyi alacaklar, paketleyecekler” dediği, örgütün ana kadrosuna operasyon olup olmayacağına dair soru sordukları görüldü.

'Organizeden anında haber geliyor'

İddianamede yer alan konuşmalardan biri de Sarallar suç örgütüne operasyonu düzenleyen Emniyet’in organize şubesinden bazı kişilerle ilişkisi olduğunu gösterdi. Şüpheli isimler arasında geçen bir konuşmada, “Organizeden anında haber geliyor” dediği görüldü. Ayrıca Hürriyet’ten Musa Kesler de iddianame içeriğine ilişkin yaptığı haberde, “Sarallar’ın aralarındaki konuşmalara göre, ay ve güne kadar kendilerine yapılacak operasyondan önceden haberdar olduklarına” dair iddiaları gündeme getirmişti.

Sarallar suç örgütü mensuplarının son iddianameye de giren, operasyon yapılacağına dair konuşmaları gerçekleştirdikleri tarihlere bakıldığında, Şardan’ın yazısında da ifade ettiği, “Ankara’ya bilgi verilen” tarih aralığına denk geliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadeler ve zamanlama, Soylu ve Sarallar iddiasını güçlendiriyordu.