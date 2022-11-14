'Size her söylediğimizde sızıntı oldu’ iddialarına ilişkin yeni haber: 'Operasyondan haberleri vardı…'

Sarallar grubuna yönelik iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin birçok eyleminden sorumlu tutulan zanlıların kendilerine yönelik operasyonlara dair önceden haberdar olabildikleri belirtildi.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, örgüt yöneticilerinin bazı telefon konuşmaları da kamu kurumlarından kendilerine bilgi akışı olduğunun delili olarak iddianamede yer aldı.

O konuşmalardan biri grubun yöneticilerinden olduğu belirtilen Ahmet Fazlıoğlu ile Eşref Kemal Saral arasında. Konuşmada Fazlıoğlu, Saral’ı operasyon yapılacağı konusunda uyarıyor:

A.F.: Dikkat et, ayın 18’inde büyük bir operasyon var. Bu ay…

E.K.S.: Yapma ya!

A.F.: Bizden 160 kişi alacaklarmış, böyle gelmiş. Böyle bir rakam verilmez yani…

E.K.S.: Dur bir arayayım patronu, Alaattin’i (Saral) bir sorayım. Git derse gideriz şeye.

Ne olmuştu?

T24 yazar Tolga Şardan, cuma günkü “Sarallar soruşturmasının perde arkasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar” başlıklı yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın organize Sarallar’A yönelik operasyonlardan biriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında yaşandığını belirttiği diyalogu gündeme getirmişti.

Şardan, yazısında “İddiaya göre; temmuzun son günlerindeki bu görüşmede Soylu, kentin genel güvenlik ve ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Aynı görüşmede Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a yönelik olarak Sarallar Grubu operasyonuyla ilgili kendisine neden bilgi verilmediğini sordu. Soylu’nun eleştirisi üzerine Aktaş, ‘size her söylediğimizde sızıntı oldu’ yanıtını verdi” ifadelerini kullanmıştı.

Emniyet, bu yazının üzerine bir açıklama yapmış, iddiaları yalanlayarak operasyonların koordinasyon içerisinde gerçekleştiğini belirtmişti.