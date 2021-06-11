Siyasi ahlak yasası tartışması: 'Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz, denilerek reddedildi'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, etik yasası isteyen Bahçeli'ye yönelik eleştiri yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na cevap verinken ağır hakaretlerde bulundu.

Davutoğlu'na "Davutoğlu'nun Cumhur İttifakını siyasi etik yasası tartışmalarıyla vurmaya heveslenmesi, elinde yay olmadan ok atmaya benziyor. Siyasi etik yasası tartışmalarına bakıp Cumhur İttifakında yumuşak karın vehmeden Davutoğlu'nun iddiaları kuru gürültü. Ancak kendi karnı fazla şişkin. Deriden yapılmış bir müzik aleti gibi kuru gürültü çıkardığı için, geçmişte Davuloğlu unvanıyla tanındığı henüz unutulmadı" dedi.

Davutoğlu Bahçeli'ye "2016'da siyasi etik yasasını kim engelledi? Kime karşı yürütüldü bu kampanya? Bunlara yanıt vermesi lazım Sayın Devlet Bahçeli'nin. Bugün siyasi tabloda yani AK Parti, MHP ve Organize suç örgütlerinin başları o kadar iç içe girdi ki ülke bu çirkin tabloyu bu etik dışı ilişkileri milletimiz açıkça görüyor" demişti.

Cemil Çiçek: 'Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz' denildi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'e siyasi ahlak yasasıyla ilgili “Biz geçmişte, Yeni Anayasa için dört parti arasında -Ak Parti, CHP, MHP, HDP- uzlaşma komisyonu kurulduğunda üç konu üzerinde çalıştık. Yeni anayasa, -59 madde için uzlaşma sağlanmıştı- İç Tüzük ve Siyasi Etik yasası. Siyasi Etik Yasası komisyonuna Ak Parti’den Köksal Toptan, CHP’den Oktay Ekşi, MHP’den Sümer Oral ve HDP’den Adil Zozani seçilmişti. 3-4 maddelik bir yasa öngörülüyordu. 'Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz' denilerek reddedildi” dedi.

Çiçek ayrıca "Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?" görüşünü dile getirdi.