'Siyahların Hayatı Değerlidir' hareketi kurucusunun kuzeni polis tarafından öldürüldü

ABD'nin Los Angeles kentinde bir siyah, polis tarafından defalarca elektroşok tabancasıyla müdahale edildikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 Ocak'ta meydana gelen olayda, trafikte yaşanan bir "vur-kaç" olayı için bölgeye gelen polise direndiği gerekçesiyle defalarca elektroşok tabancası uygulanan 31 yaşındaki öğretmen Keenan Anderson kaldırıldığı Santa Monica hastanesinde öldü.

Anderson aynı zamanda ABD'de "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketi kurucularından Patrisse Cullors'un kuzeniydi.

Anderson'ın ailesinin avukatı, polisin Anderson'ın sırtına, "kalbinin arkasına" 7 kez elektroşok tabancası ile müdahale ettiğini söyledi.

Polis Anderson'un olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığını, ve kalbi durduktan 4 buçuk saat sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polisin toksikoloji raporunda Anderson'un kanında kokain ve esrara rastlandığı belirtildi. Ancak Los Angeles Bölge Adli Tabibi tarafından ayrı bir bağımsız toksikoloji testi yapılıyor.

'Beni George Floyd yapmaya çalışıyorlar'

Los Angeles Polis Departmanı'nca olaya ilişkin yayınlanan polis beden kamerası görüntülerinde Anderson'un "Lütfen, yardım edin" diyerek polisten kendisini bırakmalarını istediği görülüyor.

Görüntülerin bir noktasında Anderson "Beni George Floyd yapmaya çalışıyorlar" diyor.

Polisin yere yatırılan Anderson'un vücuduna defalarca elektroşok tabancası uyguladığı görülüyor.

Bir görüntüde Anderson'un birçok sayıda aracın durduğu bir trafik noktasını işaret ederek "Birisi beni öldürmeye çalışıyor" dediği görülüyor.

Anderson ailesinin avukatı Carl Douglas, Anderson'un o anlarda bir paranoya krizi geçirdiğini ve polisin bunu anlaması gerektiğini söyledi.

Polis trafik kazasına müdahale ettiği sırada Anderson'un olay yerinden kaçmaya çalıştığını, bir başka kişiye ait bir araca izinsiz olarak binmeye çalıştığını açıkladı.

'Kuzenim yardım istiyordu ve tehlikenin ne olduğunu biliyordu'

Anderson'un kuzeni olan "Black Lives Matter" hareketi kurucusu Patrisse Cullors The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada "Kuzenim yardım istiyordu ama ona yardım edilmedi. Canından endişe ediyordu. Son 10 yılını siyah insanların öldürülmesine meydan okuyan bir harekete tanıklık ederek geçirdi. Tehlikenin ne olduğunu biliyordu ve kendisini korumaya çalışıyordu. Kimsenin onu korumaya niyeti yoktu" dedi.

Cullors Los Angeles Polis Departmanı şefinin istifasını talep etti.

Anderson son bir hafta içinde kentte polis tarafından öldürülen 3. siyah kişi oldu. Ocak başında da 45 yaşındaki Takar Smith ve 35 yaşındaki Oscar Sanchez Los Angeles polisince vurularak öldürülmüştü.