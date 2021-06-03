Siverek'te trafik kazası: 5 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin köprüden aşağı düştüğü kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Siverek-Çermik karayolunun 25. kilometresinde Dağbaşı mevkiinde meydana geldi.

Bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Kazada, ilk belirlemeye göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde de bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Balıkesir-Edremit kara yolu Hamas Çakılı mevkiinde virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bu sabah saatlerinde de Sivas Valiliği, Gölova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.