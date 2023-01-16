Sivastopol Valisi: Kentin üzerinde 10 insansız hava aracı düşürüldü

Rusya'ya bağlı Sivastopol kentinin valisi Mihail Razvhojayev, kamu kuruluşlarına dönük saldırıların ardından kentte maksimum seviyede alarma geçildiğini söyledi.

Razvojayev Telegram'da yaptığı paylaşımında sabah saatlerinden itibaren, Sivastopol'a 10 insansız hava aracının kullanıldığı saldırıların püskürtüldüğünü söyledi. Vali, "Hava savunma kuvvetleri ve Karadeniz Filosu deniz üzerinde 10 İHA'dan 10'unu düşürdü. Şehirde ve denizde bulunan hiçbir şey zarar görmedi" dedi.

Valilik basın ofisi, gece saatlerinde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Sivastopol, Rusya'nın Karadeniz Filosunun ana üssü konumunda. Sivastopol'a bir önceki İHA saldırısı 7 Ocak'ta gerçekleşti.