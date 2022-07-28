Sivas'ta su kıtlığı: 3 aylık su kaldı

Sivas’ta içme suyunun büyük oranda sağlandığı 4 Eylül barajında su seviyesi yüzde 6’ya düştü. Kuruma noktasına gelen barajda geçen yılın Temmuz ayında su seviyesi yüzde 11,15 olarak ölçülmüştü.
Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada karşı karşıya gelinen durumu gözler önüne serdi. Çağlancı Sivas’ın 3 aylık suyu kaldığını belirtti.
Öte yandan, yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Pusat Özen barajından 4 Eylül Barajı'na su naklini öngören proje üzerindeki çalışmalar sürüyor.
Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak şehrin suya kavuşturulması amaçlandığı aktarıldı. (İHA)