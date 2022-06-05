'Sivas'ta 450 çocuk iki haftadır okula gidemiyor'

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Yakupoğlan Köyü'ndeki ilkokulun üç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını belirtti. Ulaş Karasu, köydeki 450 çocuğun okula gitmek için her gün 60 kilometre yol kat ettiğini söyledi. Karasu, köydeki çocukların iki haftadır okula gidemediğini sözlerine ekledi.

ANKA'nın haberine göre, CHP Sivas Milletvekili Karasu yaptığı açıklamada, “Uzaya insan göndermekten bahseden siyasi irade, Sivas’ın Yakupoğlan köyüne okul getirmekten aciz durumdadır. Bir an önce yeni okulun ihalesinin yapılıp, okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi gerekiyor. Yakupoğlan’daki çocuklarımızın üç senesi kayboldu. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına almak bizlerin en önemli görevidir" diyerek çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmasına tepki gösterdi.