Sivas’ın Gölova ilçesinde iki araç çarpıştı, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Sivas Valisi açıkladı: Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi
Sivas Valisi Salih Ayhan, Gölova'da iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Sivas’ın Gölova ilçesinde iki araç çarpıştı, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, "Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti" dedi.