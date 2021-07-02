Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler Madımak Oteli önünde anıldı

Sivas Madımak Katliamı’nın 28. yılında yapılan anma için Türkiye’nin dört bir yanından ve Avrupa’dan Sivas’a gelen yurttaşlar Madımak Oteli’nin önüne yürüdü.

PirhaNet'in haberine göre, çok sayıda Alevi örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün katıldığı anmada Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin yakınları Madımak Oteli’nin önüne karanfil bıraktı.

"Sivas’ın ışığı sönmeyecek", "Sivas’ı unutma", "Sivas için adalet" yazılı dövizler ve Sivas’ta yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu dövizleri taşıyan yurttaşlar "Sivas’ı unutma unutturma", "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.

Açılış konuşması yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), yürüyüşe katılanları selamladı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül de, “28 yıl süren adalet mücadelemize yeni katliamlar eklenerek devam ediyor. 'Çok şükür tel dışında vatandaşlarımıza bir şey olmamıştır' diyenleri unutmuyoruz, zaman aşımında 'hayırlı olsun' diyenleri unutmuyoruz, sanıkları milletvekili ve bakan yapanları unutmuyoruz. Katilleri serbest bırakanları ve zaman aşımına uğratanları unutmuyoruz” diye konuştu.