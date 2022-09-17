Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren Gülsün Karababa'nın ağabeyine pankart soruşturması

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren Gülsün Karababa’nın ağabeyi Hüseyin Karababa’ya “Alevi soykırımı” pankartı açması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Hüseyin Karababa, 2 Temmuz 2022’de Sivas’ta yapılan anmada söz konusu pankart nedeniyle polis tarafından engellenmişti. Karababa, Avukatı Özgür Piroğlu ile birlikte dün Ankara Güvenlik Şube’ye giderek ifade verdi.

Pirha'nın haberine göre Hüseyin Karababa “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasını kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeyi verdi:

"2 Temmuz Madımak Katliamı’nda kız kardeşimi kaybettiğimden dolayı her yıldönümünde Sivas iline gider bu konuya dair bazı pankartlar açarım. Soruşturma dosyasına konu olayda da 2 Temmuz tarihinde Sivas iline gittim. Bilim Kültür Merkezi (Madımak) önünde beklerken polisler yanıma geldi. Kapalı vaziyette duran pankartı kontrol ettiler. Daha sonra bu pankarta el koyarak pankartı benden aldılar. Bu pankartı kendim hazırladım. Herhangi bir yere, kişiye hazırlatmadım. Pankart içeriğinde geçen ‘Alevi soykırımı ve Madımak Müze Vakfı’ ifadeleri suç teşkil etmemektedir. Böyle bir pankartı hazırladığım için onur ve gurur duyarım.

Böyle bir pankartı Madımak Katliamı’nın soykırım olması nedeniyle hazırladım. 1945 Nunberg mahkemelerindeki soykırımın tanımı ile Madımak Katliamı birebir uyuştuğundan bu şekilde bir ifade kullandım.

Ayrıca Madımak Katliamı’nın Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davasında müşteki konumunda bulunmaktayım. Bu davada en az 10 kez ‘Alevi soykırımı’ ifadesini kullandım. Hepsi de mahkeme tutanaklarına geçti. İlgili mahkemeden bu tutanaklara ulaşılabilir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Pankartımın iade edilmesini istiyorum.”

'Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapacağız'

Karababa’nın avukatı Özgür Piroğlu da ifade işleminde Sivas Katliamı’nın ‘Alevi soykırımı’ olduğunu belirterek bu söylemin suç olmadığını belirtti. Av. Piroğlu, konuyu Uluslararası Ceza Mahkemesine de taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Ben de Sivas Katliamı’nın Alevi soykırımı olduğunu düşünüyorum. Sivas Madımak Katliamı Alevi soykırımı olduğu için önümüzdeki günlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne bu konuda başvuru yapacağız. Sivas Madımak Katliamı’nı Alevi soykırımı olarak tanımlayan pankart sebebiyle müvekkilimin, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçunu işlediğini iddia etmek hiçbir hukuki gerekçeye dayanmamaktadır. Müvekkilim kimi kime karşı hangi eylem sebebiyle tahrik etmiştir? Böyle bir soruşturmanın yürütülüyor olması ve müvekkilimin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınıyor olması düşünce ve ifade hürriyetine saldırı niteliğindedir."