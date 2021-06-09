Sivas Katliamı sanığının 2008’den beri İBB’de çalıştığı ortaya çıktı

Zaman aşınıma uğratılan Sivas Katliamı davasında firari olduğu yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan İhsan Çakmak’ın 2008 yılında belediyeye yeniden girdiği ve hâlâ İBB bünyesinde çalıştığı ortaya çıktı.

Uzatılan dava süreci ile zaman aşımına uğratılması sonucu ceza almadığı gibi kamu kurumlarında iş verilerek ödüllendirilen İhsan Çakmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ’de çalışmaya devam ediyor.

Evrensel'den Volkan Pekal'ın haberine göre Çakmak, 2008’den beri İstanbul Büyükşehir Belediyesinde otopark personeli olarak çalışıyor.

Çakmak, 1996’da tutuklandı, ancak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. O yıldan sonra duruşmalara hiç katılmayan Çakmak, aranırken başka bir suçtan yakalanarak 3 Mayıs 2007’de cezaevine girdi. Sivas davasının 8’inci duruşmasının yapıldığı 16 Ağustos 2007’de ifade verdi, arandığı yıllarda 27 Temmuz 1999’da Sivas Altınyayla Belediyesinde evlendiğini, 22 Mayıs 1997’de askere gittiğini, çocuğunu nüfusa kaydettirdiğini, emniyete başvurarak ehliyet aldığını anlattı. Aramasının olduğu süre zarfında Çakmak’ın İstanbul Belediyesi Ulaşım AŞ’ye bağlı Güngören Yavuz Sultan Selim Mahallesi metro durağında gişe memuru olarak çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Metro AŞ’de çalışırken gösterilen tepkiler üzerine iş akdi sona erdirildiğini ifade edilmişti. Çakmak mahkeme tarafından o dönem tutuksuz yargılanmasına karar verilip yeniden serbest bırakılmıştı. Sanıkların bulunmaması, bozulan kararlarla uzayan yargı süreci sonunda İhsan Çakmak, davanın 2 Temmuz 2008’de zaman aşımına uğraması ile ceza almaktan kurtuldu.

Sivas Katliamı’nda kardeşi Gülsüm Karababa’yı kaybeden Hüseyin Karababa, “İhsan Çakmak’la ilgili o yıllarda çok mücadele verdik. Tarih 2007. İçişleri Bakanlığına bildirdim. Soruşturmaya izin verilmedi. O günden bugüne mücadelemiz devam ediyor. Bugün kamu kurumlarında çalışması tam bir skandal” dedi.