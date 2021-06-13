Sivas Katliamı sanığı İhsan Çakmak'ın İBB'deki işine son verildi

Sivas Madımak Katliamı davasında firari olduğu yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalıştığı, 2008’de yeniden belediyeye girdiği ortaya çıkan İhsan Çakmak’ın işine son verildi.

Sivas Katliamı’nda kardeşi Gülsüm Karababa’yı kaybeden Hüseyin Karababa, Evrensel’e konuşarak Yargıtay’ın "terör eylemi" diye onadığı bir davada yargılananların kamu kurumlarında çalışmasına tepki göstermiş, Madımak katliamcılarının bugün de korunduğuna dikkat çekmişti. Haber üzerine Çakmak’ın işine son verildi. Konuyla ilgili bilgi veren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İBB'nin Çakmak’ın iş akdini feshettiğini söyledi.

'İBB durumu fark ettiğinde iş akdini feshetti'

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre Sivas Katliamı’nın insanlığa karşı işlenmiş örgütlü terör suçu kapsamına girdiğini ifade eden Kaya, “Bu vatandaş arandığı dönemde evlendi, ehliyet aldı, bir kamu kurumunda çalıştı. Bu hukukun hangi noktaya geldiğini, Madımak Katliamı’nın sanıklarının neden ceza verilmediği bir kez daha açığa çıkıyor. Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde firari sanıkların yargılandığı dava da devam ediyor. Demek ki kımızı bültenle arıyoruz dediklerini de bu şekilde arıyorlar. Burunlarının dibindekini görmek istemeyen bir sistemle karşı karşıyayız. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi durumu fark ettiğinde iş akdini feshetti” dedi.

'Avrupa'da elini kolunu sallayarak geziyorlar'

Firari sanıkların Avrupa’da elini, kolunu sallayarak gezdiğini dile getiren Kaya, “Katliamda bir vatandaşını kaybeden Hollanda’nın da davanın tarafı olması için girişimlerde bulunduk. Hollanda Parlamentosu’nda konu Türk kökenli bir arkadaşımız tarafından gündeme taşındı. İlk defa Hollanda Madımak davası için gözlemci göndermeye başladı. Geçen ay Madımak önünde bir incelemede bulundu. Hüseyin Karababa ve Madımak Komitesi bu konunun takipçisi olmaya devam ediyor. PSKAD de takip ediyor. Ama ailelerin takibi takdire şayan. Hem ulusal hem uluslararası çapta takibine devam edeceğiz” dedi.

2008'den beri otopark personeli

Çakmak, 1996’da tutuklandı, ancak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. O yıldan sonra duruşmalara hiç katılmayan Çakmak, aranırken başka bir suçtan dolayı yakalanarak, 3 Mayıs 2007’de cezaevine girdi. Sivas davasının 8’inci duruşmasının yapıldığı 16 Ağustos 2007’de ifade verdi, arandığı yıllarda 27 Temmuz 1999’da Sivas Altınyayla Belediyesi’nde evlendiğini, 22 Mayıs 1997’de askere gittiğini, çocuğunu nüfusa kaydettirdiğini, emniyete başvurarak ehliyet aldığını anlattı. Aramasının olduğu süre zarfında Çakmak’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’ye bağlı Güngören Yavuz Sultan Selim Mahallesi metro durağında gişe memuru olarak çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Metro AŞ’de çalışırken gösterilen tepkiler üzerine iş akdinin sona erdirildiğini ifade edilmişti. Çakmak mahkeme tarafından o dönem tutuksuz yargılanmasına karar verilip yeniden serbest bırakılmıştı. Sanıkların bulunmaması, bozulan kararlarla uzayan yargı süreci sonunda İhsan Çakmak, davanın 2 Temmuz 2008’de zaman aşımına uğraması ile ceza almaktan kurtuldu. Evrensel'e ulaşan bir belgeye göre ise Çakmak’ın, 2008’den beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde otopark personeli olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.