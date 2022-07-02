Sivas Katliamı anmasında provokasyon girişimi

Sivas'ta Madımak Oteli'nde 29 yıl önce yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için çok sayıda yurttaş bugün Sivas'ta bir araya geldi. Katliamın yaşandığı otelin önüne gitmek için toplanan yurttaşlar hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Alanda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı (PSAKD) Cuma Erçe'nin konuşması sırasında bir provokasyon girişimi yaşandı. Bozkurt işareti yapan bir grup, alana doğru sloganlar attı.

'Yönlendirilmiş bir grup toplandı'

Halk TV'ye konuşan PSAKD Genel Başkanı Erçe yaptığı açıklamada, "Yönlendirilmiş bir grup orada toplandı. Bizim konuşmamız sırasında sloganlar attılar. Biz ciddiye almadık. Gecikmeli de olsa polis gitti o tarafa ancak geç gitti. Gençlerimizin o tarafa yönelmesine izin vermedik. Amacımız bir gerilim çıkartmak değil tam tersine kimseye zarar gelmeden anmamızı bitirmekti. Sivas halkına da çağrı yaptık. Bu ayıpla, bu suçla yüzleşmemiz gerekenin çağrısını yaptık" dedi.

Erçe, olaya ilişkin polis ekiplerinin kimseyi gözaltına almadığını aktardı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cuma başkan konuşurken, arka taraftan bozkurt işareti yapan bir grup slogan attı. Sesten dolayı ne söylediklerini duyamadık. Sloganların ardından gruba bir, iki kişi daha eklendi. O grubu uzaklaştırdılar ve bizde anmaya devam ettik" diye konuştu.