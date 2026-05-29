Sivas Havalimanı ihalesi pazarlık usulüyle verildi: 'Yaklaşık 4 milyarlık ihale kime gitti?'

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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda yapılacak yeni pist ve terminal onarımı ihalesi, pazarlık usulüyle Timtaş Grup İnşaat-Gena İnşaat iş ortaklığına verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) 3 milyar 860 milyon liralık sözleşme imzaladığı ihalede, yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasındaki farkın yüzde 10’da kaldığı öğrenildi.

T24 yazarı Çiğdem Toker’in haberine göre, Yatırım Programı’nda yer alan “Sivas Havalimanı Yeni Pist Yapımı ve Terminal Bina Onarımı” işi açık ihale yerine pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İhaleye dört şirket teklif verirken, projeyi Timtaş Grup İnşaat-Gena İnşaat ortaklığı kazandı.

DHMİ’nin belirlediği yaklaşık maliyet 4 milyar 289 milyon 789 bin lira olurken, şirketlerle 3 milyar 860 milyon lira üzerinden sözleşme imzalandı.

Eğer pazarlık usulü yerine açık ihale tercih edilseydi, başvuran şirket sayısı artabilir, maliyet-teklif makası yüzde 25-30'lara ulaşabilir ve böylece kamunun kasasından çıkan para azalabilirdi.

AKP TBMM Grup Başkanvekili Abdullah Güler de Sivas’ta yaptığı açıklamada havalimanına 3,8 milyar liralık yatırım yapılacağını söyledi ancak ihale yöntemi ve şirketlere değinmedi.

Deprem sonrası Hatay Havalimanı PAT sahaları onarım ihalesini de almışlardı

Toker, Timtaş Grup’un daha önce deprem sonrası Hatay Havalimanı PAT sahaları onarım ihalesini de pazarlık usulüyle aldığını hatırlattı.

Timtaş Grup ile Silahtaroğlu Mühendislik ortaklığının kazandığı bu ihalede yaklaşık maliyet 6,58 milyar lira iken sözleşme bedeli 7,22 milyar lira olmuştu.

Öte yandan Gena İnşaat’ın da geçen yıl İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT sahaları onarım ihalesini Set Altyapı İnşaat ortaklığıyla kazandığı belirtildi. Yaklaşık maliyeti 2,69 milyar lira olan ihale, 2,57 milyar liralık teklif üzerinden sonuçlanmıştı.

Toker yazısında ayrıca Set Altyapı’nın, Hatay Havalimanı ihalesinde yer alan Silahtaroğlu Mühendislik’in unvan değiştirmiş hali olduğu; Timtaş Grup’un ise 2021’de Elasmot Enerji adıyla kurulduğu ve 2023’te mevcut adını aldığı bilgilerine de yer verdi.