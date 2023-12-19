Sit alanında 2 bin 508 yataklı kasaba gibi otel

AKP’nin logosundaki ampulün fikir babası olduğunu öne süren Green Park Otellerinin sahibi Adil Üstündağ’ın, Antalya Gazipaşa’daki korunan alan niteliğindeki Selinus sahilinde inşa etmek istediği 2 bin 508 yataklı otel projesi için yürütülen ÇED sürecinde 8 Ocak’ta İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak.

Caretta caretta yuvalama kumsalı olan korunan alan vasfındaki sahilde 51 bin metrekarelik alan üzerinde yapılması planlanan kasaba büyüklüğündeki otel projesinin güncellenen ÇED raporunda, proje alanındaki muz ağaçlarının söküleceği, arı kovanlarının ise kaldırılacağı belirtiliyor. İmar planlarında otel ve günübirlik tesis alanı olarak ayrılan 3. derece doğal sit alanı statüsündeki sahil, Şubat 2022’de Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmişti. Korunan alan vasıflı kıyıda 2508 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel inşa edilecek olması, koruma-kullanma dengesinin ‘kullanımdan’ yana bozulmasına yol açacağına işaret ediyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus Sahilinde inşa edilmek istenen 2 bin 508 yataklı 5 yıldızlı otel projesi için yürütülen ÇED sürecinde İDK (İnceleme Değerlendirme Komisyonu) toplantısı aşamasına gelindi. Antalya’nın doğu sahillerinde betonlaşmadan büyük ölçüde korunabilmiş nadir alanlardan biri olan Selinus Kızılin bölgesi, barındırdığı kıyı ve denizel biyoçeşitlilik nedeniyle koruma altına alınmıştı.

Üstündağ yıllardır arazi topluyordu

Yıllardır sahil bölgesinde üreticilerden parça parça arazi topladığı bilinen İş İnsanı ve otel zinciri sahibi Adil Üstündağ’ın Selinus sahilinde hayata geçirmek istediği otel projesi için başlatılan ÇED sürecinde geçtiğimiz 8 Şubat’ta Gazipaşa ilçesinde halkın katılımı toplantısı yapılmıştı. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin hemen ardından otel projesi için ÇED toplantısı yapılması ilçe halkının tepkisini çekmişti.

Bakanlık 8 Ocak'ta İDK toplantısı yapılacağını duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adil Üstündağ’a ait Yeşilyurt İnşaat ve Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 5 yıldızlı otel projesi için 8 Ocak 2024 tarihinde İDK toplantısı yapılacağını duyurdu.

Otel için seçilen arazi korunan alan vasfında

Çevre Düzeni Planında ‘Turizm Alanı’ olarak ayrılan 3. Derece doğal sit alanı statüsündeki Selinus sahilinin ortasında yer alan parselin bulunduğu araziler, imar planlarında ise otel ve günübirlik tesis alanı olarak ayrıldı. Şubat 2022’de Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilen sahilde 2508 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel inşa edilecek olması, koruma-kullanma dengesinin ‘kullanımdan’ yana bozulmasına yol açacağına işaret ediyor.

Mahalle nüfusu kadar yeni kullanım baskısı

İlçede son yıllarda tartışılan bir konu olan 5 yıldızlı otel projesinin 4 katlı olarak inşa edileceği, 841 oda ve 2508 yatak kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Otel yapılmak istenen sahilin bağlı olduğu Cumhuriyet Mahallesi’nin nüfusunun 2933 olması dikkat çekerken korunan alan statüsündeki Selinus sahilinde kasaba büyüklüğünde bir kulanım baskısı oraya çıkacağından endişe ediliyor.

7 restoran, 13 mağaza, düğün salonu ve SPA merkezi

Toplam 51.260,08 m2’lik alana yayılacak olan otel için hazırlanan proje dosyasında, 7 restoran, 2 pastane, 13 adet mağaza 1 ibadethane ile SPA merkezi, düğün salonu, konferans ve gösteri salonu, çocuk oyun parkı, açık ve kapalı yüzme havuzları gibi ünitelerin inşa edilmesi planlanan otel projesi kapsamında ayrıca spor salonları, eğlence merkezi, diskotek ve kapalı otopark yapılacağı belirtiliyor.

'Muz ağaçları sökülecek, arı kovanları kaldırılacak'

Proje dosyasında, otel inşa edilmesi planlanan arazide bulunan muz serası ve muz ağaçlarının söküleceği, arı kovanlarının ise kaldırılacağı belirtilerek şu ifadelere yer veriliyor:

“Faaliyetin planlandığı tapu alanı içerisinde muz serası ve muz ağaçları bulunmakta olup faaliyete başlanılmadan önce sezonluk olarak dikimi yapılan muz serası ve muz ağaçlarının sökümü yapılacaktır. Arı kovanları geçici olarak konulmuş olup, kaldırılacaktır.”

İnşaat 3 yıl sürecek, 85 bin metreküp hafriyat çıkacak

Yaklaşık 3 yılda tamamlanması öngörülen otel inşaatı sırasında 85 bin 365 metreküp hafriyat malzemesi çıkacağı, söz konusu malzemenin Gazipaşa Belediyesi’nin göstereceği izinli hafriyat döküm alanına taşınacağı kaydedildi.

Otel inşaatın için caretta raporu hazırlandı

Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ve koruma bölgesi olan Selinus sahilinde yapılmak istenen otel projesi için ÇED raporuna konulmak üzere bir rapor da hazırlandı. Yard. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek tarafından hazırlanan ‘The Green Park Gazipaşa Otel Projesi Kapsamında, Projenin Deniz Kaplumbağaları Yaşam Döngüsü Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Raporu’ başlığını taşıyan raporda, “Otel ile sahil arasında Gazipaşa halkının kullandığı yol bulunmakta olup otelde konaklayan misafirler bu yolu kullanarak sahile gelecektir. Sahilde tesise ait şezlonglar uygun şekilde yerleştirilecek olup mümkün oldukça akşam çalışanlar tarafından toplatılacaktır. Bunun haricindeki tüm faaliyetler yatırımcı otel alanı içerisinde gerçekleşecektir” ifadelerine yer veriliyor.

'İnsan baskısına rağmen yuva sayılarında artış oldu'

Selinus kumsalının deniz kaplumbağaları için oldukça önemli olan kumsal eğimi ile doğal yapısının tarımsal faaliyetler, konaklamalı/günübirlik turistik faaliyetler ve altyapı çalışmaları ile ortadan kalktığı; ayrıca hali hazırdaki turizm faaliyetlerinin artarak devam ettiği tespitine yer verilen raporda, “İlginç olan bir durum ise, yıllar içinde artan olumsuzluklara ve insan baskısına rağmen Gazipaşa kumsalları yuva sayılarında görece olarak artış olmasıdır. Bu durum büyük olasılıkla geçmişte bölgede yapılan çalışmaların etkin olarak sürdürülememesi ile ilişkilidir” denildi.

'Ses ve ışık kirliliğine dikkat edilmeli, gece çalışılmamalı'

Söz konusu otel projesinin kara tarafından olacağı için kumsal üzerinde olumsuz etkisinin olmayacağının tahmin edildiği görüşü savunulan raporda, “Ancak projenin kısmen inşaat döneminde ve özellikle işletme döneminde ‘ışık kirliliği’, ‘ses kirliliği’, ‘katı atık kirliliği’ ve artan insan varlığı ve aktiviteleri ile kumsal ile denizel ortamda yaratacağı fiziksel olumsuzlukları gidermek için dikkat edilmesi gerekmektedir. İnşaat döneminde, 1 Mayıs – 15 Ekim tarihleri arasında güçlü ışık kaynağına sahip ve gürültü çıkaran araç ve gereç ile gece çalışması yapılmamalıdır. İşletme döneminde, her sezon başında (1 Nisan’a kadar), uzman bir biyolog ile sözleşme yapılarak izleme çalışmaları yapılmalıdır” görüşüne yer verildi.

'Akşam müşterilerin kumsala girmesi engellenmeli'

Plaj temizlemede ağır mekanize temizleme araçlarının kullanılmaması gerektiği belirtilen raporda, Caretta carettaların etkilenmemesi için 5 yıldızlı otelin işletme aşamasında alınması gereken önlemler ise şöyle sıralanıyor:

“Akşam saat sekizden sonra kumsala müşterilerin girmesinin engellenmesi; Kumsala iskele, dalgakıran, geçici iskele vs. yapılmaması; Denizel alanda yüksek hızlı tekneler ile jet ski gibi süratli su taşıtlarının kullanımının sağlanmaması ve önüne geçilmesi. Bütün uygulamalarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun belirlediği genel kurallara uyulması önem taşımaktadır.”

Üstündağ 'Ampülü ben tamamladım' sözleriyle gündeme gelmişti

Gazipaşa’daki otel projesi için son yıllarda yerel halktan arazi topladığı bilinen İş insanı Adil Üstündağ, Selinus sahilinde otel inşa edebilmek için kamu kurumları ve ilçe belediyesi nezdindeki çabalarını da sürdürüyordu. Üstündağ, Ağustos 2003’te yaptığı bir açıklamada, “Ben Türkiye’nin ilk yerli oto ampul üreticisiyim. Şirketimin adı Akışık. Ak Parti’nin kuruluşu Merter Green Park Oteli’nde gerçekleşti. Ampul ve AK fikri de buradan çıktı. Hatta ampulün görünümünü de gerçeğe uygun olarak ben tamamladım” sözleriyle gündeme gelmişti.