Şişli'de bir evde 3 kişi ölü bulundu

İstanbul Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişi, silahla vurulmuş halde, ölü olarak bulundu.

Polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlikleri belirlendi

Yaşamını yitiren kişilerin ev sahibi Vahit A. ile aynı mahallede ikamet eden Tülay V. ve Merve Ö. olduğu tespit edildi.

Savcı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (AA)