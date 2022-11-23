Şişli'de 12 araç zincirleme kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul Şişli’de, D-100 Karayolu Mecidiyeköy geçişinde 12 araç zincirleme kaza yaptı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

DHA’nın aktardığı bilgilere göre kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu’nun Anadolu yakası istikametinde trafik tamamen durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazaya karışan araçlarda sıkışan 1’i bebek toplam 8 kişi itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi. (AA)