İstanbul'da Şişli Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor.
Şişli Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Şişli Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu.
Haber Merkezi
İstanbul'da Şişli Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor.