Şişli Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul'da Şişli Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor.