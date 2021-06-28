Şişli Belediyesi engelli spor kulübünün kirasını ödemeyince sporcular mağdur oldu

Şişli'de bulunan Engelsiz Akademi Yaşam Kulübü bulunduğu binanın sahibinden kiralarının ödenmediğini öğrendi. Kirası 6 aylık süre dilimleri içerisinde yatırılan kulübün kirasını yaklaşık 5 yıldır Şişli Belediyesi karşılarken sekiz aydır mağdur durumda.

Hiçbir gerekçe belirtilmeden ödemelerin kesildiğini belirten Engelsiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Pınar Kesen, Perşembe gününden beri kulübün önünde oturma eylemini sürdürüyor.

Konuya ilişkin olanları anlatan Pınar Kesen bu süreçte Şişli Belediye Başkanı'nın kendileriyle katiyen görüşmediğini belirtti. Kesen kiranın ödenmediği haberini aldıktan sonra Belediye Meclisi üyeleriyle, Başkan Yardımcısıyla, Sosyal İşler bölümüyle konuştuğunu ama olayın çözülmediğini söyledi. "Çalınmadık kapı bırakmadım" diyen Keser, "Herkes topu Başkan'a attı, Başkan da kendisini göstermiyor. Üstelik telefonu var, onu da açmıyor, arıyorum geri de dönmüyor" ifadelerini kullandı.

Spor Kulübü olarak Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda yarı profesyonel olarak da var olan Engelsiz Akademi Yaşam Kulübü, judo, halter, atletizm, yüzme, golbol , futsal ve futbol alanlarında faaliyet gösteriyor.

Belediye'nin 8 aydır kira ödemediğinin ortaya çıkmasının ardından faaliyetlerinin tamamen durduğunu belirten Kulübü Başkanı Pınar Kesen, "Evrak göndermem gerekiyor, gönderemiyorum, çocuklar spor yapmaya maalesef gelemiyorlar çünkü duş bile alamıyorlar, burada nasıl çalışılır? Elektrik yok, su yok. Kondisyon yapamıyorlar çünkü aşağıdaki fitnıs merkezimiz çalışmıyor." ifadelerini kullanırken "Çocuklar turnuvalara hazırlanmayı bırakın ter bile atamıyorlar" dedi.

Belediye'nin kira ödemeyi bıraktığını 6 ayın sonunda öğrendiğini belirten Kesen, bu konuda kendilerine hiç bir şekilde önceden haber verilmediğini söyledi.

Kendi imkânlarıyla içeriyi büyük masraflarla spor salonuna çevirdiklerini belirten Engelsiz Akademi Spor Kulübü Başkanı, aletlerin hepsinin görme engellilere özel olarak tasarlandığını, kulübü 100 bin liralık masraf yaparak açtıklarını söyledi.

Binayı boşaltmayacaklarını belirten Kesen, kulübün önünde oturma eylemini sürdürüyor. Belediye'nin kirayı ödeyip söz konusu mağdurluğu sona erdirmesini talep ettiklerini belirten Kesen, "Belediye hariç herkesin dikkatini çektik, Belediye başkanı hariç herkes yanımızda" dedi.

Pınar Kesen, Belediye Başkanı geri dönüş yapmadığı takdirde ölüm orucuna başlayacağını belirtirken "ne olur, ne olmaz burayı boşaltmayacağım, mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum" dedi.