Sisam Adası’nda büyük orman yangını: Kontrol altına alınamıyor

Kuşadası Dilek Yarımadası'na 6 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Ege'deki 9'uncu büyük adası Sisam (Samos) Adası'nda öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor.

Karadan itfaiye ekipleri, havadan ise az sayıda helikopter ile müdahale edilen orman yangını rüzgarın da etkisi ile yerleşim birimlerine yakın mesafede devam ediyor.

Adadaki yangının yerleşim birimlerine yaklaşması sonrası Vourliotes köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. Karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan adada geçen yıl da çok büyük orman yangınları yaşanmış, evler ve araçlar yanmıştı. (İHA)