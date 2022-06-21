Sırrı Süreyya Önder’in 'Erdoğan’ın geçmişi şaibeli' ifadesine hapis cezası

HDP milletvekillilerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından sonra 4 Kasım 2016’da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in o sırada verdiği ifadede kullandığı “Geçmişi şaibelerle dolu Erdoğan’ın” şeklindeki sözlerine ceza verildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Önder’in sarf ettiği sözler nedeniyle ifadesini alan savcı tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” başlatılan soruşturma sonucu açılan dava, Diyarbakır 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Önder’in zorla getirilme kararı sonrası gözaltına alındığını ve verdiği ifadede “Ancak geçmişi şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan emretti diye bunu kabul etmem mümkün değildir” sözleriyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu işlediğini ve hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Önder’in avukatı Serdar Çelebi, müvekkilinin gözaltına alındığı dönemde milletvekili olduğunu, bunun yasal olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin verdiği ihlal kararını hatırlattı. Müvekkilinin milletvekili olduğu halde gözaltına alınmasına karşı eleştirisini dile getirdiğini vurgulayan Çelebi, “Siyasi bir rakibine karşı söylemde bulunmasını hakaret olarak algılanmasını kabul etmiyoruz. Müvekkilimin suç tarihinde milletvekili olduğu göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun devlet suçları kısmında düzenlendiğine, şahsi hakaret suçlarından olmadığına işaret eden Çelebi, “Dosyada mevcut sözleri müvekkil Cumhurbaşkanının geçmiş siyasi hayatına dair yorum yapmıştır. Müvekkil Cumhurbaşkanının hali hazırdaki makamına değil, geçmişteki siyasi hayatıyla ilgili bir yorumda bulunmuştur. Cumhurbaşkanının geçmişteki tüm hayatıyla ilgili yapılan hareketleri Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla değerlendirilmesi kabul edilemezdir” diye konuştu.

AİHM’in Şorli kararından sonra Cumhurbaşkanına hakaret suçunun fiilen işlenemez hale geldiğini dile getiren Çelebi, bu karardan sonra verilecek bu suçlamadan dolayı verilecek tüm kararların usule aykırı bir şekilde verileceğinin ortada olduğunun altını çizerek müvekkilinin beraatini istedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da Önder’in hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

10 ay hapis cezası

Mahkeme, Önder’in eyleminin Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğu hükmüne vararak Önder’e 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme takdiri indirim hakkını kullanarak Önder’in cezasını 10 aya düşürdü. Mahkeme, verilen cezanın hükmünün açıklanmasını ise geri bıraktı.