Sırrı Süreyya Önder’e hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla gözaltına alınan eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaktan" 5 ay hapis cezası verildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Önder’in katılmadığı duruşmada, avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu. İddia makamı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını genişleterek mahkemeye sundu. İddia makamı, Önder’e 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Erdoğan’ın geçmişi şaibelerle dolu” sözlerinden dolayı ceza aldığı davanın “şaibe” kelimesinden olduğunu, söz konusu davada Önder’in sözlerinin devamında kullandığı “Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargılama faaliyeti…” sözleriyle yargı organlarını aşağıladığını savundu.

Savcı, bu nedenlerle, mükerrerliğin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme, "Erdoğan’ın geçmişi şaibelerle dolu" sözlerinin mükerrerlik olduğunu işaret ederek, davanın reddine karar verdi. Mahkeme, Önder'e miting konuşması nedeniyle 5 ay hapis cezası verdi.

Hakim, cezanın hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.