Sırrı Süreyya Önder'den Demirtaş'ın açıklamasına doğrulama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Öcalan'ın yerine geçmem teklif edildi" açıklaması yapmıştı.

Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında gazeteci İsmail Saymaz, bu teklifi Demirtaş'a ilettiği belirtilen Sırrı Süreyya Önder ile konuştuğunu aktardı.

Saymaz, Önder'in açıklamalarını şöyle aktardı:

"Süreçte bir görüşme talebi olduğu doğrudur. Görüşmenin başlığı sürecin ve tarafların rol ve işlevlerine; ve genel gidişatın değerlendirilmesine dairdir. Selahattin Bey de İmralı heyetinin yeterince görüştüğünü ve bir eş başkan olarak kendisinin çok hayati bir gündem olmadıkça görüşmesinin ahlaki olarak yanlış, siyaseten de doğru olmayacağını belirtmiştir."

Saymaz "Bunun üzerine İmralı heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidiyor. Benim duyduğum kadarıyla Öcalan Demirtaş'ın MİT ile görüşmemesine kızıyor, öfkeleniyor. Bu yüzden bu sürecin sonunda Demirtaş İmralı görüşme heyetinden çıkarılıyor ve bir daha görüşmeye gidemiyor diye biliyorum. Demirtaş da -iddia o ki-; bu teklifi reddetmesi üzerine Öcalan'ı kendisine karşı doldurduklarını düşünüyor" dedi.