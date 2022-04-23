Şırnak’ta kömür madeninde bir işçi yaşamını yitirdi

Şırnak’ta 6 Nolu Kömür Ocağı’nda bir kamyonun hafriyat boşaltırken uçurumdan yuvarlanması sonucu bir çocuk babası Halil Külter (30) yaşamını yitirdi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Külter’in cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kent merkezinde bulunan Aydınlıkevler Mahallesi mezarlığında defnedilecek.



Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen bir işçinin de ağır yaralandığı ve Şırnak Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.