Şırnak'ta bir asker 'silah kazası sonucu' yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın Şırnak'ta "görev esnasında meydana gelen silah kazası sonucu" yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.