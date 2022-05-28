Şirketler trafik sigortası yapmıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, firmaların trafik sigortası yapmaktan kaçınmalarının kanuna aykırı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Açıklamanın nedeni son dönemde sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmadığına yönelik haberlerin artması oldu.

NTV'de yer alan habere göre, açıklamada bu alandaki şikayetlere atıf yapılarak, "Sigortalıların trafik sigortası taleplerinin karşılanması hususunda ilgili mevzuat hükmüne aykırılığa mahal verilmemesi adına kurumumuz denetim elemanları tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır" yorumunda bulunuldu.