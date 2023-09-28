Şirinevler'de meydana gelen patlama hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'si ağır 3 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken belediye ve AFAD ekipleri de binada çalışma başlattı.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar çevredeki araçların üstüne düşerken çevredeki bazı binaların camları da kırıldı. Sokaktaki bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından "Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır" açıklaması paylaşıldı.

Saat 16.55'te ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiğinin açıklanması ile birlikte can kaybı 2'ye yükseldi.

Soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı, olay yeri incelemesi, delil tespiti için patlamanın yaşandığı dairede incelemelerde bulunuyor.

Bölgede bulunan kimi binalarda yaşayanların tahliye edildiği bildirildi.