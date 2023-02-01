Şirin Payzın'dan AKP'li Birinci'ye' 'Murat Karayılan' yanıtı

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin "Bazı bilgiler geliyor: HDP'nin masayla sıkı Bakanlık pazarlığı içinde olduğuna dair. HDP’nin 3 Bakanlık talebi olduğu söyleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. Kabus gibi..." paylaşımına yanıt veren Halktv'den gazeteci Şirin Payzın "Nasıl yani Kürtleri mi aşağılıyor? Bu ülkenin eşit vatandaşları Kürtler Bakan da olur Cumhurbaşkanı da .. Ama mesela Rüşvetçiler Büyükelçi olamaz, hırsızlar da Bakan" ifadesini kullandı.

Birinci, Payzın'ın bu sözlerine Karayılan'la çekilen fotoğrafla yanıt vererek, "Kürt benim öz kardeşimdir. Kastım, senin dağda ziyaret edip fotoğraf çektirdiklerinle iş tutanlar" dedi.

Payzın, Birinci'ye verdiği yanıtta, "Vesile oldu. Bu röportaj AKP’nin çözüm süreci yani “iş tuttuğu”dönemde yapıldı.Dolmabahçe mutabakatı öncesi AKP’nin ”Tarihi”dediği ateşkes çağrısını izlemek üzere TRT, AA,Ulusal kanallar, AKPli köşe yazarları ile birlikte gittik,soru sorduk.röportaj cnntürk’te yayınlandı. arşivde" ifadesini kullandı.