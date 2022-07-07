Şireci Tekstil'de işçiler iş bıraktı

Gaziantep Başpınar OSB’de bulunan Şireci Tekstil'de bayram ikramiyesinin verilmeyeceğinin açıklanması üzerine işçiler fabrika önünde iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

İşçiler yaptıkları açıklamada, talepleri kabul edilene kadar işbaşı yapmayacaklarını açıkladı.

Çevik kuvvetse gece saatlerinde işçilere müdahale etme girişiminde bulundu. Ancak işçiler dağılmadan bekleyişini sürdürdü.

Patronla yapılan görüşmenin ardından işçiler bayram ikramiyesi olarak 10 yevmiye istedi. Patron ise yapılan görüşmede 900 TL teklif etti. İşçiler bu ücreti kabul etmeyerek fabrika önünde bekleyişini sürdürüyor.

'Yılmayacağız!'

soL'a konuşan işçilerinden biri bayram ikramiyesi yevmiye ücretlerini almadan içeriye girmeyeceklerini söyledi. İşçiler "İki gündür burada sıcakta bekliyoruz. Bize 900 TL teklif verdiler. Biz bu 900 TL ye ne alalım? Kurban mı alalım, çocuğumuza kıyafet mi alalım? Burada bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmayacağız" dedi.

Patronun oğlu ve Şireci Tekstil sahibi Esat Şireci ise işçilere yaptığı açıklamada "Arkadaşlar hepimiz aynı gemideyiz. 900 TL yevmiye veriyoruz. Bununla idare edin. Her şeye zam geliyor. Şu an 10 yevmiye verecek gücümüz yok" diye konuştu.

Direnişi görüntü almaya çalışanlara İnsan Kaynakları Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen bir kişi müdahalede bulundu. İşçilerin tepkisi sonrası söz konusu kişi fabrikaya geçti.

Şireci Tekstil'in 8 fabrikası bir de envanter deposu bulunuyor.