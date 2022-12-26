Sırbistan'da devrilen yük treninin yakınında bir Türk vatandaşının cesedi bulundu

Sırbistan'da dün akşam saatlerinde, Nis-Dimitrovgrad demiryolu hattında, amonyak yüklü bir yük treninin vagonunun devrildiği bölgede bir Türk vatandaşına ait cansız beden bulundu.

Türkiye'nin Niş Konsolosu Atilla Küçüktaşlı, AA muhabirine, bölgede cansız bedeni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, TIR şoförü Tarık Pehlivan olduğunu söyledi.

Küçüktaşlı, "Tahminlere göre, TIR şoförümüz, TIR'ını terk ederek emniyetli bir bölgeye geçmek isterken, yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetti" dedi.

Ankara'dan bir aile de tedavi altında

Ankara'dan bir ailenin de Pirot şehrinde bir yerel hastanede tedavi edildiğini kaydeden Küçüktaşlı, TIR şoförü Pehlivan'ın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceğini kaydetti.

Trenden sızan amonyaktan 51 kişi zehirlenmişti

Nis-Dimitrovgrad demiryolu hattında, dün akşam saatlerinde, amonyak yüklü bir yük treninin vagonunun devrilmesi sonucu, havaya yayılan amonyak nedeniyle 51 kişi zehirlenmişti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılmış, Pirot Belediye Başkanı Vladan Vasic ise yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın ardından olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini kaydetmişti. (AA)