Sırbistan Kosova'ya asker ve polis konuşlandırılmak için KFOR'a başvuracak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yarın, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulunacaklarını söyledi.

Vucic, başkent Belgrad'daki kabine toplantısının ardından Sırbistan Radyo ve Televizyonuna, son günlerde Kosova ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırpların 10 Aralık'ta Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine barikat kurmasıyla yükselen tansiyona ilişkin konuşan Vucic, "KFOR'a, Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması talebi kabinede oy birliğiyle kabul edildi. Bu akşam elektronik posta, yarın da KFOR komutanına şahsen talepte bulunacağız" dedi.

Vucic, kararın gerginliği azaltacağına inandığını ifade ederek, "Kosovalı Sırpların korunması ve sınır geçişlerindeki kontrolün sağlanması adına önemli olduğu kanaatindeyim. Ancak duyduğumuz şeylerden sonra talebin kabul edileceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

Kosova'nın Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin kendileri için kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Vucic, "Başka her şey hakkında konuşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den açıklama: 'Talepte bulunmaya hakları var ama...'

ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill de Sırbistan'ın talebine ilişkin, "Sırbistan hükümetinin tabii ki KFOR'a talepte bulunmaya hakkı var ancak mevcut siyasi sorun siyasi bir çözüm gerektiriyor. Bizim durumu sakinleştirmemiz lazım. Böylece orada yaşayan Sırp toplumunun gelecekteki hayatlarına ilişkin net beklentileri olabilir" dedi.

Bölgede barışın Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulmasıyla sağlanacağını savunan Hill, "ZSO'nun kurulması durumu normale döndürebilir" ifadelerini kullandı.

Bu arada, dün Sırbistan'ı ziyaret eden ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, ülkesinin Sırbistan'ın Kosova'ya güvenlik güçlerini konuşlandırmasına karşı olduğunu belirtmişti.